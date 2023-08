Gemeentebestuur Tervuren in de clinch over komst McDonald's: "Ik ben ontgoocheld"

Ten slotte is er ook nog de kritiek dat het nieuwe McDonald's-filiaal in de buurt ligt van enkele scholen. "De verkeerstoename zal ongetwijfeld leiden tot onveiligere situaties, en dat is geen goede ontwikkeling gezien dat er meerdere scholen in de buurt liggen", vertelt Pol Maclaine Pont van Actiecomité 'Niet in Tervuren'. "Daarnaast zullen er ook heel veel kinderen moeilijk kunnen weerstaan aan de verleiding van een McDonald's. Dat hebben zelfs mijn eigen kinderen me al gezegd. Zo gaat de gezondheid van jonge mensen er niet op vooruit, en dat vind ik erg jammer.