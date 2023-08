"Nemo maar dan in het echt": koraalwinkel in Nijlen breidt uit door groot succes 

In de Molenstraat in Nijlen is er een wel heel bijzondere winkel: eentje waar ze koralen verkopen. Wat begon als een hobby voor uitbater Bart Sambre is nu uitgegroeid tot een koraalwinkel met zo'n 1.000 verschillende soorten koralen. "Als je hier binnenwandelt, lijkt het of je bent terechtgekomen in de film Nemo. Veel vissen en koralen die terugkomen in de film, kan je hier ook zien", vertelt Bart Sambre van Just Corals bij Radio2.