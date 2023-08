Mama Bolingo organiseert uitstappen voor wie het financieel moeilijker heeft: "Bokrijk en Blankenberge ontdekken"

"Mama Bolingo wil dat iedereen ons mooie tweede thuisland Vlaanderen kan ontdekken", zegt Eugénie Bempunga, voorzitter van de vzw Mama Bolingo. "Ook wie het financieel moeilijker heeft, verdient een vakantie of uitstap." Daarom opent Mama Bolingo vandaag een "Rap-op-stap"-kantoor in Borgerhout. De van oorsprong Afrikaanse vrouwenvereniging krijgt voor dit initiatief subsidies via Toerisme Vlaanderen. "Wij fungeren als brugfiguur voor gezinnen die het nodig hebben. Voor hen plannen we tegen een voordeeltarief uitstappen en weekends uit het grote aanbod van Toerisme Vlaanderen. Binnenkort gaan er 82 mensen via ons naar de Antwerpse Zoo."