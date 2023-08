Mysteries van Vlaanderen: blauwsel en het geheim van een witte was

“Tegenwoordig werken we op het wit van onze was door enerzijds bleekmiddel aan het wasmiddel toe te voegen, een stof die de gele componenten van de vergeelde was gaan kapot bleken," zegt professor Van Langenhove. "Daarnaast zijn er ook de optische witmakers. Dit zijn chemische stoffen die licht opnemen buiten het zichtbare lichtspectrum - vooral in het onzichtbare ultravioletbereik - en zetten die om in zichtbaar licht. Daardoor gaat de stof meer licht uitstralen en dat ervaren wij als een wittere stof. En zo ziet onze was er dan witter-dan-wit uit.”

De blauwselfabriek 'Bleu d'Outremer et de couleurs de Mont Saint-Amands' in Gent die een belangrijke rol speelt in de reeks Mysteries van Vlaanderen vervaardigde ondermeer deze optische witmakers.