Binnenschip gezonken op Schelde in Grembergen, scheepvaart volledig stilgelegd

Rond 10.45 uur merkte een fietser langs de Schelde in Grembergen op dat er een schip aan het zinken was. Hij verwittigde de hulpdiensten, die meteen ter plaatse kwamen om de opvarenden te zoeken.

“Het gaat om een binnenschip zo’n 50 meter lang”, vertelt Patrick Feys van de politie. “We zoeken samen met de brandweer naar de opvarenden. We weten niet wat er gebeurd is met de schipper of andere bemanningsleden. We hopen dat ze zich in veiligheid hebben kunnen brengen. We hebben ook speurhonden laten komen.”

Het scheepvaartverkeer op de Schelde is intussen stilgelegd.