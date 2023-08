België schroeft ontwikkelingshulp voor Niger gedeeltelijk terug na militaire staatsgreep

België is echter tot de conclusie gekomen dat het in het Torodi-project "niet langer mogelijk zal zijn om nog resultaten te boeken zolang de huidige junta aan de macht is". Het ging om een project ter waarde van 4,5 miljoen euro. Dat geld wordt nu "bevroren".



"We zullen dag na dag proberen te monitoren hoe de situatie evolueert", zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) vorige week nog. België houdt daarbij de veiligheid van de eigen mensen in Niger in het oog - "voorlopig zijn die niet in gevaar", klinkt het vandaag - en kijkt of de projecten nog impact hebben.

Het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel zal zijn activiteiten in Niger ook op een lager pitje zetten. "Alle Europese medewerkers zijn ondertussen geëvacueerd. De aanwezigheid is teruggebracht tot een minimale bezetting, met een rotatie van een kleine groep regionale en lokale medewerkers", laat Gennez in een persbericht weten.