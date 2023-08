Russische aanvoerlijnen op de Krim beschadigd na Oekraïense raketaanval

"De vijand heeft een raketaanval gelanceerd in de regio van de Tsjongarbrug in het noorden van de Krim", zegt Sergei Aksjonov, hoofd van de Russische autoriteiten in de Krim. Dat schiereiland werd in 2014 door Rusland geannexeerd en is een populair doelwit geworden voor Oekraïne. Het wegdek raakte daarbij beschadigd en het verkeer moest worden omgeleid. Ondertussen zijn ook herstellingswerken van start gegaan, laat Aksjonov weten.