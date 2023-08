Jongste Aziatische olifant (2) uit Pairi Daiza onverwacht overleden

Sayun werd op 18 december 2020 geboren in Pairi Daiza, in Brugelette (Henegouwen). Ze was amper twee jaar, en net voor die jonge olifanten vormt het ongeneeslijke herpesvirus EEHV (Elephant Endotheliotropic Herpesvirus) een ernstige bedreiging. Hun eigen immuunsysteem is nog niet sterk genoeg om het virus zelf te bestrijden en de moedermelk kan niet langer alle benodigde antilichamen leveren.