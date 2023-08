Open Monumentendag stelt programma voor: ontdek de 1.000 activiteiten die je kan bezoeken

Gaststad van de Open Monumentendag is Sint-Niklaas. Daar krijg je een voorproefje van het nieuwe museum “Curiosum. Een huis vol herinnering” in het gerenoveerde Huis Janssens of kun je een kijkje nemen in de modernistische Christus Koningkerk met kleurrijke glasramen van Staf Pyl. In de categorie "bizar" is er de restauratie van de grootste sigaar ter wereld in het Pijp- en Tabaksmuseum.