Oude hoeve in Rollegem-Kapelle omgevormd tot ontmoetingsplek, uitgebaat door mensen met beperking

De gemeente heeft de hoeve gekocht in 2017. Omdat het een beschermd gebouw is, was het niet eenvoudig om de renovatiewerken uit te voeren. "We moesten rekening houden met de erfgoedkring. Zij hadden ook een stem in de plannen van de renovatie. Ik ben blij met de uitkomst", vertelt Dessein.

Op 15 augustus gaat het ontmoetingscentrum feestelijk open. Ze blijven er aan werken. "De komende jaren worden nog de rest van de tuin en het woonhuis onder handen genomen. We hopen dat er in het woonhuis een horecazaak komt", aldus Dessein.