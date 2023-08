Oudste man van België Jaak Broeckx viert 109de verjaardag in Bree

Veel versiering, muziek en een gepersonaliseerde verjaardagstaart: de 109de verjaardag van Jaak Broeckx ging niet onopgemerkt voorbij in woonzorgcentrum Gerkenberg in Bree. Jaak woont daar sinds augustus 2020. Hij is de oudste man van België. "Maar hij is nog steeds heel zelfstandig, ondanks dat hij in een rolstoel zit en hardhorig is. Hij weet nog goed wat hij wil, want hij zegt dat ook altijd. Hij commandeert de verpleegsters heel graag en lacht veel", vertelt Conny Halleng, hoofdverpleegster bij wzc Gerkenberg. Ze kent Jaak al van toen hij pas in het woonzorgcentrum kwam wonen.