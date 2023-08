Politie van Hasselt arresteert opnieuw fietsendief

In de zone Limburg Regio Hoofdstad werden vorige week ook al twee fietsendieven gevat. Een van hen was een twintiger, hij stal een mountainbike op het Servaasplein in Diepenbeek. Aan de hand van camerabeelden kon de man geïdentificeerd en ingerekend worden. De gestolen fiets is intussen terugbezorgd aan de eigenaar.

Nog vorige week, liep in Hasselt een fietsendief van 72 tegen de lamp. Hij had een fiets gestolen in de Oude Kuringerbaan, maar kon aan de hand van camerabeelden geïdentificeerd worden. Die fiets werd intussen ook terugbezorgd aan de eigenaar.