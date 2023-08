Proximus kampte uur lang met "instabiliteit" op mobiele netwerk, probleem is nu opgelost

Vanaf 11.15 uur vanmorgen kwamen er meldingen binnen van storingen op het Proximus-netwerk. Het lukte amper tot niet om van een mobiel toestel naar een ander mobiel toestel te bellen.

De provider bevestigde dat er een "instabiliteit" was, maar sprak niet van een algemene panne. Met oproepen naar vaste lijnen, data en sms'en was er geen probleem, klonk het. Goed een uur later hebben de technici van Proximus het probleem kunnen oplossen