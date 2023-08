Indiase oppositieleider Rahul Gandhi is weer parlementslid en mag aan verkiezingen deelnemen na opschorting straf

Rahul Gandhi werd in maart na een stemming uit het parlement gezet. Een dag eerder was hij tot twee jaar cel veroordeeld, wegens het beledigen van de achternaam van premier Narendra Modi.

In een toespraak in 2019 had Gandhi zich luidop afgevraagd "waarom alle dieven Modi heten". Modi is niet alleen de achternaam van de huidige premier, maar ook van twee omstreden zakenmensen in India. Het is bovendien een veelvoorkomende naam in de lagere kasten van India.

Gandhi's uitspraak veroorzaakte destijds veel ophef. Een partijlid van de BJP, de hindoe-nationalistische partij van premier Modi, diende een klacht in, waarna Gandhi veroordeeld werd. Volgens Gandhi's Congrespartij was de veroordeling politiek gemotiveerd. Ze beschuldigde de BJP van machtsmisbruik om een politieke tegenstander uit te schakelen.