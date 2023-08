William Friedkin, de regisseur van "The exorcist" en "The French connection", is overleden

De film werd op locatie in New York gefilmd in een documentairestijl, wat toen heel vernieuwend was. In de film zit een zeer spannende achtervolgingscène die zonder toestemming van de lokale autoriteiten op de openbare weg is gefilmd.



"The French connection" was een groot commercieel succes en won maar liefst 5 Oscars. Onder meer die van Beste Film en Beste Regisseur. Friedkin is daarmee nog steeds de jongste regisseur die ooit die Oscar won.