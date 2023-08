Vijf doden en 18 gewonden bij Russische raketaanval op woongebouw in Oekraïne

"Vijf doden en 18 gewonden is het resultaat van twee aanvallen op een woongebouw in Pokrovsk", zo klonk het. Hij voegde eraan toe dat bij de eerste aanval vier mensen om het leven waren gekomen en dat bij de tweede aanval een reddingswerker was gedood. Pokrovsk ligt in de Donbas, op zo'n 40 kilometer van de frontlinie.