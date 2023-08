Stormweer in Scandinavië: trein ontspoord in Zweden, hevigste noodweer in halve eeuw voorspeld

Ook buurland Noorwegen heeft code rood afgekondigd. "Op veel plaatsen zal het de hevigste regen zijn in de afgelopen 25 jaar", klinkt het. Lokaal kan er tot 35 millimeter regen vallen per uur. Dat betekent dat er per uur 35 liter water kan vallen per vierkante meter.

Zowel de Zweedse als de Noorse overheid vraagt om het huis alleen te verlaten als dat absoluut noodzakelijk is. Telewerken wordt ten sterkste aangeraden. Code rood is in Noorwegen van kracht tot morgenavond, in Zweden zelfs tot en met woensdag.