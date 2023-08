Door storm breekt puntgevel af in Aalst, brokstukken vallen in kinderkamer aanpalend huis: "Als bij wonder geen gewonden"

Door hevige rukwinden zijn in Aalst brokstukken van een puntgevel in een aanpalend huis terecht gekomen. De schade is groot en het huis van een gezin van zeven is onbewoonbaar verklaard. De brokstukken vielen niet alleen in het aanpalende huis, ze kwamen ook op het voetpad terecht. Als bij wonder raakte niemand gewond.