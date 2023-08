Hamontweg in Maaseik afgesloten omdat gewelf onder brug over Bosbeek is afgebrokkeld

Gemotoriseerd verkeer mag niet meer over een stuk van de Hamontweg in de Maaseikse deelgemeente Aldeneik. Dat is beslist omdat het gewelf onder de brug over de Bosbeek is afgebrokkeld. Die brug ligt aan het kruispunt van de Hamontweg met de Willibrordusweg.

Een buurtbewoner had opgemerkt dat er onder de brug stenen lagen, en een inspectie heeft uitgewezen dat een deel van het gewelf onder de brug is ingestort. Daardoor is de weg zelf ook verzakt.