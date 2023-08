Toekomstige Limburgse priester zong Marina voor paus: “als hoop voor alle jongeren en vluchtelingen”

Volgende week zal Gianluca Loperfido in Genk tot priester gewijd worden. Hij was de afgelopen dagen op de Wereldjongerendagen in Lissabon. Die dagen waren voor hem heel inspirerend en een ervaring apart. “Ik ben heel emotioneel en ik begin mijn priesterschap met veel enthousiasme”, zegt hij. “Ik word benoemd voor Bree en Bocholt. En ik ben blij dat ik mijn priesterschap heb kunnen voorbereiden met meer dan 1 miljoen jongeren vanuit de hele wereld. Het is een onvergetelijke ervaring.”