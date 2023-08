Twee drieteenmeeuwen naar Limburg 'geblazen', de zeemeeuwen worden naar het opvangcentrum in Oostende gebracht

Zowel gisteren als vandaag is in het natuurhulpcentrum in Oudsbergen een drieteenmeeuw binnengebracht. En veel meer dan andere meeuwen zijn dat echte zeemeeuwen. Hun voorkeur gaat uit naar de open zee, zelfs aan de kust zijn ze niet heel vaak te zien, en het binnenland zoeken ze eigenlijk nooit op. De kans dat deze meeuwen in Limburg opduiken is dus heel klein. En toch zijn er op twee dagen tijd twee binnengebracht in het natuurhulpcentrum.