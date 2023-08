Twee moeders en vijf kinderen naar ziekenhuis door CO-intoxicatie in Koekelberg

Het was een medewerker van Sibelga die vanmiddag de brandweer verwittigde. De man was naar een flat op de vierde verdieping van een gebouw aan het Eugène Simonisplein in Koekelberg gestuurd voor een gasgeur, maar ter plekke ging zijn CO-melder af. De Brusselse brandweer kwam ter plaatse en stelde inderdaad de aanwezigheid van CO vast.