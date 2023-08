Uitbaters van "kleine" Delhaize-winkel in Denderleeuw nemen "grote" winkel over

De winkel in Denderleeuw is een van de eerste vijftien filialen van warenhuisketen Delhaize die worden overgenomen door een zelfstandig uitbater. Het koppel, Stijn Van der Weeën en Laure Misseeuw, heeft niet lang moeten nadenken over de overname, klinkt het. Ze nemen de winkel over in het najaar.

Sinds 2015 hebben Laure en Stijn een Proxy Delhaizewinkel, die staat bekend als de "kleine" Delhaize. "Mijn grootouders zijn destijds hier begonnen met de AD Delhaize”, zegt Stijn. “Daarna hebben mijn ouders de fakkel overgenomen tot in 2015. Uiteindelijk heb ik de winkel omgevormd tot een Proxy Delhaize en is mijn vrouw er bijgekomen in de zaak.”

Het is dus de "kleine" Delhaize die de "grote" overneemt. Het is de bedoeling om beide winkels te behouden zoals ze zijn. Het koppel beandrukt dat er voor het personeel niets verandert.

In maart heeft het personeel van de "grote" Delhaize-winkel nog voor twee weken gestaakt tegen een overname door een zelfstandig uitbater. De huidige winkelverantwoordelijke van die vestiging vindt het nog te vroeg om te zeggen wat de toekomst brengt. "Binnen een tweetal weken zullen we wellicht meer weten na de kennismaking met de nieuwe uitbaters.”