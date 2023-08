Maatregelen voor 3M zijn klimaatwinst voor Vlaanderen: uitstoot krachtige broeikasgassen door chemische industrie daalt

Bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) klinkt het dat de uitstoot van F-gassen al sinds 2005 in dalende lijn gaat "door inspanningen van de chemische industrie, ook 3M". "In 2021 was het aandeel van 3M in de Vlaamse uitstoot van F-gassen 16 procent. In 2005 was dat nog 40 procent."

De VMM baseert zich daarvoor op de cijfers die het bedrijf zelf rapporteert. Toch is het maar de vraag in hoeverre die stroken met de realiteit. Zo berichtte de website Apache in 2019 nog dat 3M jarenlang veel meer uitstootte van het extreem krachtige broeikasgas HFK-23 dan het zelf zei te weten, goed voor 4 procent van de totale broeikasgasuitstoot van Vlaanderen. Dat kwam aan het licht toen actievoerders wezen op een studie in Nature. Die had een onverklaarbaar hoge uitstoot vastgesteld in het noorden van Vlaanderen.