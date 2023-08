Uitdelen van Kroningsbloemen en -planten in basiliek van Tongeren groot succes: "Bijna alles weg op half uur tijd"

Het was een drukke bedoening deze namiddag in de basiliek van Tongeren. De bloemen en planten, die tijdens de Kroningsfeesten in de basiliek hingen, werden er uitgedeeld. Iedereen die wou, kon een paar stukken meenemen in ruil voor een vrije bijdrage. Het was een groot succes, want op een half uur tijd waren bijna alle planten en bloemen de deur uit.