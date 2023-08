Voetbalclub OH Leuven organiseert zomerstage voor kandidaat-scheidsrechters

In het jeugdopleidingscentrum van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven in Kessel-Lo hebben 60 kandidaat-scheidsrechters een zomerstage gevolgd. "Dat is een enorm succes", zegt coördinator Danny Huens van de Referee Youth Academy van OHL. "Er is een groot tekort aan scheidsrechters en wij proberen in deze stage te tonen dat scheidsrechter zijn een toffe hobby is en dat het niet altijd negatief hoeft te zijn, zoals soms in de pers te lezen is. Als je als jonge ref van 15 jaar op een voetbalveld staat en je krijgt bakken kritiek over jou, dan stop je na twee of drie keer. Dat is jammer. Wij proberen eraan te werken dat ze daarin sterk staan en maturiteit krijgen", zegt Danny nog.