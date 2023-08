Wase gemeenten organiseren groepsaankoop regentonnen: "Kans op overstromingen verkleint en drinkwaterfactuur gaat omlaag"

De inwoners van negen gemeenten uit het Waasland kunnen zich vanaf vandaag inschrijven om via een groepsaankoop een regenton aan te schaffen. De gemeenten willen hun inwoners zo engageren om zelf een stukje verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. "In droge periodes halen we de drinkwaterfactuur naar beneden, in natte periodes verkleinen we de kans op overstromingen", zegt schepen Erik Rombaut uit Sint-Gillis-Waas.