Alle klimaatalarmen op rood: juli warmste maand ooit gemeten, ook temperatuur oceaanwater breekt alle records

En er is nog een belangrijke, symbolische reden waarom die julirecords belangrijk zijn.

"Voor het eerst zijn we boven de symbolische grens gegaan van 1,5 graden Celsius opwarming tegenover pre-industriële tijden", merkt Niels Souverijns op. Hij is klimatoloog en onderzoeker aan het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO. "In het klimaatakkoord van Parijs is beslist dat we de opwarming van de aarde zouden beperken tot 1,5 graden. Maar in juli kregen we zelfs al bij 1,5 graden opwarming een hele hoop klimaatextremen: hittegolven bij ons en in Amerika, en extreme neerslag."