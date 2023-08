Werken voor trambus Hasselt-Maasmechelen gestart in Diepenbeek

Tijdens de werkzaamheden mag er maar 50 kilometer per uur gereden worden. In het najaar zal de weg twee weekends volledig afgesloten worden, om nieuw asfalt te kunnen leggen. Verder blijft de hinder al bij al beperkt. "We voltooien de werken in drie fases en op die manier zal ook de verkeerssituatie veranderen", vertelt projectleider Tim Gielen, van de firma Hoogmartens. "Op sommige plekken zal het verkeer dus tijdelijk over één rijstrook moeten rijden. Enkel tijdens die twee weekends in het najaar zal één rijrichting volledig afgesloten worden en moet het verkeer in beide richtingen over één rijstrook rijden."

De werken op de Boudewijnlaan duren tot november. Tegen het voorjaar van 2024 zouden er ook effectief elektrische trambussen op Spartacus Lijn 2 moeten rijden. "Die worden begin 2024 geleverd dus de bedoeling is ook echt om in het eerste kwartaal al die elektrische trambussen te laten rijden. Weliswaar nog niet in vrije bedding over het hele traject, wel op de plekken waar we dan de werken al hebben afgerond."