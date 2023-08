Wijk Kortenbos in Massemen viert de 63ste Oogststoet: "Herinnering aan lang vervlogen tijden"

Alle aspecten van het vroegere dorpsleven passeerden de revue. Figuranten zaten op praalwagens in thema. “Ik heb in Amerika, in Engeland en in Zwitserland gewerkt, maar naar deze stoet kwam ik elk jaar kijken”, zegt Vagenende. "Het was afwachten of de stoet zou kunnen doorgaan met het voorspelde slechte weer. Ik denk dat er in Massemen meer dan een kaarsje is gebrand. Er is minder volk dan anders, maar al bij al toch een mooie opkomst. Leuk om te zien hoeveel jonge mensen in de Oogststoet geïnteresseerd zijn. Op naar volgend jaar!"