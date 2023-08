De zeedrone als nieuw wapen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne?

Op 17 juli trok Rusland zich terug uit het graanakkoord. Dat akkoord zorgde ervoor dat het voor Oekraïne mogelijk bleef om graan te exporteren via de Zwarte Zee, ondanks de oorlog. Na het afspringen van het akkoord viel Rusland verschillende Oekraïense haveninfrastructuren en graansilo's aan.

"Rusland probeert Oekraïne van op zee te isoleren. Al is het maar met dreigementen en niet met een formele blokkade", zegt Simoens. Elk burgerschip dat naar een Oekraïense haven vaart, wordt door Rusland beschouwd als een schip dat mogelijk wapens vervoert.

Als reactie daarop probeert Oekraïne heel het Zwarte Zeegebied tot strijdtoneel te maken volgens Simoens. "We kunnen dus spreken van een kleine, horizontale escalatie, waarbij er een uitbreiding is van het conflict naar andere gebieden."

Een escalatie met mogelijk verregaande gevolgen. "De Zwarte Zee is ontzettend belangrijk voor de (wereld)handel. Het is een cruciale levensader voor Rusland, waarlangs veel belangrijke goederen zoals olie en graan over de Zwarte Zee vervoerd worden."

"Als die export niet meer mogelijk is, gaan reders wel twee keer nadenken en is het mogelijk dat de verzekeringspremies voor iedereen omhoog zullen gaan. Dat zou stokken in de wielen kunnen steken van de machinerie van de wereldhandel."