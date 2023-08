Man (60) uit Bekkevoort veroordeeld voor kinderporno na melding uit Verenigde Staten

Een melding van het gerecht in de Verenigde Staten heeft tot een veroordeling geleid van een man uit Bekkevoort. De melding kwam vanuit het National Center for Missing & Exploited Children in de VS. Vervolgens nam de politie in België de toestellen van de man in beslag. Op zijn mobiele telefoon werd een app gevonden met seksuele beelden, zowel van meerder- als minderjarigen.

De man gaf toe dat hij kinderpornografisch materiaal had gedownload en enkele keren beelden heeft gedeeld via chat. Hij verklaarde dat het is begonnen tijdens de coronacrisis. In die periode begon hij meer naar porno te kijken, wat uiteindelijk resulteerde in een verslaving. Hij stuitte op een app via een pornosite, waar hij ook naar beelden van kindermisbruik keek.

Gezien het blanco strafblad van de beklaagde, heeft de rechter besloten geen straf op te leggen. De uitspraak wordt opgeschort, maar de man moet zich gedurende de komende drie jaar aan bepaalde voorwaarden houden. Hij zal intensief begeleid worden, zowel door justitie als door een psycholoog. Bovendien is hij verplicht om op verzoek zijn elektronische apparaten ter beschikking te stellen van de politie.