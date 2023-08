Zware hinder door asfalteringswerken in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik

Het centrum van Sint-Kwintens-Lennik is vanaf vandaag afgesloten wegens asfalteringswerken. De werken verlopen in vier fasen. Eerst wordt de huidige betonverharding vervangen door asfalt in de Alfred Algoetstraat, tussen het kruispunt met de Gustaaf Van der Steenstraat en dat met de Frans Van der Steenstraat. Het gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen via de Edingsesteenweg, de Assesteenweg, de Ninoofsesteenweg en de Schapenstraat. Ook de bussen van de Lijn moeten omrijden. Enkel voetgangers en fietsers kunnen de werken wel passeren.

Naast de vervanging van het wegdek wordt ook de bushalte aangepakt. Die krijgt een verhoogd perron en wordt zo ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De zone met blindegeleiding wordt uitgebreid en er komen ook nieuwe fietsbeugels langs de bushalte. Als alles volgens plan verloopt zouden de werken tegen eind september klaar moeten zijn.