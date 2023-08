Zwembad Kalmthout dicht na defect aan kleppen die onderhoud van de filters regelen

Het zwembad van Kalmthout is momenteel dicht na een defect aan de kleppen die het onderhoud van de filters regelen. "De zuiveringsinstallatie heeft 15 kleppen. Als die niet naar behoren werken, kunnen we het zwembadwater niet proper houden en de nodige chemicaliën doseren", zegt Maarten De Bock, schepen van Sport (CD&V). "Zo kunnen we niet garanderen dat het zwembadwater proper is. De kleppen zorgen ervoor dat de zandfilters van het zwembad afzonderlijk uit dienst kunnen worden genomen. Dat is nodig voor hun dagelijkse reiniging."