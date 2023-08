Man die internationaal geseind stond voor foltering van Nederlander in Ravels is opgepakt in Hongarije

In zijn arrestatiebevel werd de man "gevaarlijk" en "gewelddadig" genoemd. De Hongaarse politie slaagde er deze zomer in om zijn verblijfplaats te achterhalen en kon hem op 4 augustus arresteren. Hij heeft zich niet verzet en gaf zich onmiddellijk over.

"De overleveringsprocedure is intussen opgestart en we hopen hem zo snel mogelijk in ons land te kunnen zien", zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts nog.

In dezelfde zaak zijn overigens nog een aantal andere verdachten aangehouden, bevestigt het parket.