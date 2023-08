Ex-agent krijgt bijna vijf jaar cel voor rol bij dood George Floyd, processen tegen betrokken agenten hierbij afgelopen

Nu is ook de straf bepaald van de vierde en laatste agent. Tou Thao hield tijdens de arrestatie de omstaanders tegen die wilden helpen. Hij werd in mei al schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan "doodslag in de tweede graad" en krijgt daar nu 4 jaar en 9 maanden cel voor.

Doodslag in de tweede graad houdt in de Verenigde Staten onder meer een veronachtzaming van het leven in, een schuldig verzuim met de dood tot gevolg.