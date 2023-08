Antwerpse winkel blijft fysieke wandelkaarten uitbrengen: "Ze hebben troeven die digitale kaarten niet hebben"

"Ik zou mensen bijvoorbeeld nooit aanraden om zonder fysieke kaart de bergen in te trekken. Een digitale kaart is handig omdat je onmiddellijk kan opzoeken waar je bent, maar soms heb je geen bereik en ben je offline. Dan is het beter om een fysieke kaart te hebben. Die biedt ook een beter overzicht van de route en de omgeving."

De aanwezige klanten in de winkel zien ook vooral voordelen. "Wij gebruiken ze vooral bij de voorbereiding van onze reis. We nemen de kaart zelf ook effectief mee, maar wellicht gebruiken we ze niet tijdens de wandeling zelf. Dan schakelen we over op onze smartphone en gebruiken we een digitale kaart. De twee vullen elkaar perfect aan."