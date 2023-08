Arbeider met ladderwagen geëvacueerd uit basiliektoren van Tongeren na hartfalen

Eens het slachtoffer weer een hartslag had, begonnen de brandweermannen met de evacuatie. "We hebben daarbij de ladderwagen ingezet om de man op de begane grond weer over te dragen aan de medische diensten. Dat was efficiënter en bespaarde ons tijd", aldus Linten. "Dat kon via een opening in de gevel van de toren."

"Tijdens de renovatiewerken zijn er ook plannen voor zo'n situatie. De werkmannen waren voorbereid en hadden al luiken op de verschillende verdiepen opengezet zodat we met onze speciale apparatuur snel door konden. Maar uiteindelijk bleek het makkelijker om het met de ladderwagen te doen."