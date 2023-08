Asielcentrum in Berlaar 1 jaar open: "700 bewoners blijft veel voor een kleine gemeente als de onze"

Het asielcentrum in Berlaar is vandaag één jaar open en draait op volle capaciteit. "Het is een heel avontuur geweest", vertelt Dirk Sinjan van Rode Kruis Vlaanderen bij RTV. "Een jaar geleden kwam de eerste bus aan met ongeveer 50 bewoners. Het was voor iedereen nieuw: zowel voor de bewoners als voor ons. We hebben op heel korte tijd noodopvang moeten voorzien, maar gaandeweg hebben we dat verder opgebouwd waardoor we steeds meer bewoners konden opvangen."