Bewoners klagen over zwarte korrels in leidingwater in Tienen: "We maken ons ernstige zorgen om onze gezondheid"

De smurrie van zwarte korrels blijkt mangaanoxide te zijn. Dat is afkomstig van mangaan, een metaal dat van nature aanwezig is in het water. De Watergroep voerde al allerlei spoelingen uit, maar voorlopig lijkt niets het probleem te verhelpen. De buurtbewoners zijn het zo beu dat ze zelfs een brief stuurde naar twee ministers. "We zijn ten einde raad", klinkt het in een brief aan ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits. "We gebruiken dat vervuilde water nu noodgedwongen al zo lang, dat we ons ernstige zorgen maken om onze gezondheid."