Molenbekenaars installeren zelf bloemenperk en schommel zodat chauffeurs niet meer op zebrapad parkeren

De burgerbeweging Filter Café Filtré heeft in de Molenbeekse Picardstraat een bloemenperk aangelegd met daarnaast een schommel voor kinderen. De actievoerders kregen hiervoor de goedkeuring van Brussel Mobiliteit. De bedoeling is dat chauffeurs voortaan niet meer kunnen parkeren op het zebrapad. Nu parkeren automobilisten zich geregeld vlak bij of zelfs op het zebrapad op de hoek van de straat, wat verboden is.

Met de actie wil het actiecomité ervoor zorgen dat de buurt veiliger en groener wordt. De buurtbewoners en de kinderen van de Maritiemwijk hebben meegewerkt aan het initiatief. Er staan nog meer dergelijke ingrepen gepland.