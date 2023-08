Blussschuim veroorzaakt PFAS-vervuiling in Schotense wijk: "Geen gevaar voor kinderen van crèche in de buurt"

Op het terrein van een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de wijk Deuzeld in Schoten is PFAS aangetroffen in de bodem en het grondwater. Omwonenden in een straal van 100 meter moeten enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Er is ook een kinderdagverblijf in de buurt, 't Beertje, maar daar liepen de kinderen geen gevaar, zegt de burgemeester.