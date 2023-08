Brusselse brandweer krijgt erehaag op luchthaven na succesvolle World Games

Pieter nam in Winnipeg deel aan het wielrennen, zowel aan de tijdrit als aan de wegrit. "Maar de wegrit werd geannuleerd na een zware valpartij in het begin van de koers", vertelt Pieter. "Er waren zeven gewonden en drie zwaargewonden. Van ons korps was er niemand bij betrokken. We maakten zeker kans op een medaille maar het belangrijkste was dat we er samen voor zorgden dat iedereen geholpen werd."