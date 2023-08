Gearresteerd voor een carjacking waar ze niets mee te maken had: gezichtsherkenning leidt tot valse beschuldiging

In Detroit, in de Verenigde Staten, heeft de politie een hoogzwangere vrouw opgepakt voor een carjacking waar ze nooit bij betrokken was. De automatische gezichtsherkenning die haar had geviseerd, zat er volledig naast. Zo'n fout gebeurt niet voor het eerst, en vaak gaat het om mensen met een zwarte huidskleur. "We moeten systemen bouwen die voldoende gevalideerd zijn en waarvan we weten hoe ze werken", vertelt expert Yves Moreau (KU Leuven).