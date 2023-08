Delhaize legt strengere voorwaarden op aan zelfstandige overnemers van haar fillialen

Is er nu een kaap gerond in de hele discussie, en kan de rust terugkeren? Dat lijkt het niet op, nu ook ophef ontstaat over de voorwaarden die Delhaize de zelfstandige ondernemers oplegt. Die nieuwe franchisers zouden in de praktijk allerminst zo zelfstandig zijn als hun statuut laat uitschijnen.

Volgens Buurtsuper.be - dat is de Unizo-organisatie van zelfstandige supermarkten - laten de franchisecontracten namelijk weinig vrijheid. De nieuwe uitbaters zijn verplicht om 95 procent van het Delhaize-aanbod in de rekken te leggen, terwijl er vroeger nooit zo'n percentage werd opgelegd. Voor sommige producten worden ook maximumprijzen opgelegd.

Volgens Buurtsuper.be is het het één of het ander. "Ofwel behoudt Delhaize de winkels in eigen beheer met geranten in loondienst, en kan ze het beleid ervan zelf voor honderd procent beheren. Ofwel kiest ze voor zelfstandige ondernemers omwille van hun "entrepreneurship", en moet ze die bijgevolg ook de nodige commerciële vrijheid garanderen.