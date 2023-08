DJ Casper, man achter de "Cha-Cha Slide", is overleden

Het nummer had wel even de tijd nodig om uit te groeien tot een megahit. In de Verenigde Staten hing het enige tijd onderaan de hitlijsten, maar enkele jaren werd de "Cha-Cha Slide" in het Verenigd Koninkrijk de zomerhit van 2004.

In de Ultratop in Vlaanderen haalde het meerdere jaren de tweede plek. Uiteindelijk werd de act vaste kost op schoolfeesten, trouwfeesten en in fitnesscentra.