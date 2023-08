Drie mannen opgepakt aan station van Mechelen die verdacht worden van reeks fietsdiefstallen

De kompanen worden verdacht van eerdere fietsdiefstallen in Mechelen. "Een van hen wordt gelinkt aan drie fietsdiefstallen op één maand tijd, vorige maand", gaat Wauters verder. "De andere man heeft mogelijk al twee diefstallen gepleegd. Bij één van hen vonden we in een rugzak ook nog een kniptang en een schroevendraaier."

De drie mannen zijn nu ter beschikking gesteld van het parket. Er zal onder meer onderzocht worden of ze gelinkt kunnen worden aan nog meer fietsdiefstallen in de stad. Daarna zal worden beslist over een mogelijke aanhouding.