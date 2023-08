Onrust in Haïti: duizenden betogers eisen bescherming tegen gewelddadige bendes

"We willen zekerheid", scandeerde de boze menigte Haïtianen gisteren terwijl ze marcheerden door de straten van hoofdstad Port-au-Prince. De demonstranten trokken naar de ambtswoning van premier Ariel Henry, waar de politie ze stond op te wachten. Er waren veel gemaskerde demonstranten aanwezig, die onder meer auto's en autobanden in brand staken. De politie reageerde met traangas om de demonstranten uiteen te drijven.



Vandaag houdt de spanning aan. De Amerikaanse ambassade in de hoofdstad sloot eerder op de dag de deuren omwille van de onrust. Er werden ook geweerschoten in de buurt van de ambassade gehoord, meldde persbureau Reuters. Het personeel verschanst zich voorlopig in het gebouw.

Spanningen in Haïti Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

De Haïtianen komen de straat op omdat ze het geweld meer dan beu zijn. Ze willen "veilig op straat kunnen komen". Er heerst armoede in de wijken, daarenboven durven de inwoners amper buitenkomen uit angst voor het meedogenloze geweld van de bendes.

Ik kan niet werken. Ik kan niet uitgaan. Ik ben een gevangene in mijn eigen huis 36-jarige Haïtiaanse demonstrant en moeder van twee kinderen

"Ik kan niet werken. Ik kan niet uitgaan. Ik ben een gevangene in mijn eigen huis", zegt Wilene Joseph, een 36-jarige straatverkoopster en moeder van twee kinderen, die meeliep in de betoging."Ik maak me zorgen omdat mijn kinderen zomaar kunnen worden neergeschoten, omdat de kogels hier de hele tijd uit alle richtingen komen", zei ze voorts. Haar kinderen zijn 5 en 7 jaar oud. "De situatie is onaanvaardbaar."



Vooral ouders van jonge kinderen zijn angstig, ze vrezen voorts dat bendes hun kinderen zullen ontvoeren als ze naar school gaan. De bendes nemen de kinderen mee en eisen dan miljoenen dollars losgeld. De getroffen families moeten soms hun huis verkopen als ze ingaan op de eis om het losgeld te betalen. Bovendien bestaat er geen zekerheid dat hun kinderen effectief vrijgelaten worden.

Sterke toename geweld in Haïti

Sinds de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse twee jaar geleden hebben bendes de controle over bijna 80 procent van de hoofdstad overgenomen, volgens experts. De bendeleden doden, verkrachten en zaaien terreur.

Geweld in Haïti in cijfers



Van begin dit jaar tot maart werden er al meer dan 1.600 mensen gedood, verwond of ontvoerd, dat staat in het nieuwste VN-rapport. Het is een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van de laatste drie maanden vorig jaar.



Ook UNICEF kondigde gisteren een "alarmerende piek" in ontvoeringen aan. Het kinderfonds van de Verenigde Naties telde dit jaar al zo'n 300 bevestigde ontvoeringen. Dat cijfer is bijna gelijk aan het totale aantal ontvoeringen van vorig jaar. Bovendien zijn het steeds vaker vrouwen en kinderen die slachtoffer worden van ontvoering, klinkt het nog. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties zijn vorig jaar zo'n 73.500 mensen Haïti ontvlucht vanwege het toenemende bendegeweld en de armoede.



Zo'n 5,2 miljoen mensen, bijna de helft van de Haïtiaanse bevolking, heeft humanitaire hulp nodig, meldt de VN. Bovendien dringt de VN aan op internationale hulp om de stabiliteit in het land te herstellen.

Kenia wil helpen met internationale strijdmacht

In oktober vroeg de premier van Haïti om dringend een internationale strijdmacht op de been te brengen, die het bendegeweld kan helpen onderdrukken. Eind juli bood Kenia aan om leiding te geven aan zo'n multinationale politiemacht.



Maar de VN-Veiligheidsraad moet nog stemmen over een resolutie om een ​​niet-VN-politiemacht toe te staan. In afwachting van deze ondersteunende strijdmacht blijven de spanning in de straten van Haïti aanhouden.

