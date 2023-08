Enthousiastelingen blazen "valiezekoers" van Mullem nieuw leven in

Vorig jaar was er geen valiezenkoers in Mullem, een deelgemeente van Oudenaarde. Het zou de 52ste editie geweest zijn, maar er waren geen vrijwilligers om het evenement te organiseren. Daarmee dreigde een einde te komen aan een lange traditie. Maxime Van Rijckeghem van de plaatselijke vereniging De Vliegende Arend (DVA) hoopt het evenement te kunnen laten voortbestaan. "We hebben zeer weinig actieve leden en we hebben oude leden gevraagd of zij wilden helpen. Zo is het weer mogelijk om het evenement te organiseren. We hopen dat we nu jongeren kunnen aantrekken en het kunnen blijven organiseren".