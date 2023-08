Evacuatie van duizenden scouts op Wereldjamboree in Zuid-Korea begonnen: "We zitten op bus richting Incheon"

Met 1.022 bussen worden de 40.000 deelnemers uit 156 landen overgebracht naar hun nieuwe accommodaties. Tara Prinsier, die bij een scoutsgroep uit Roeselare zit, is nu onderweg naar Seoel.



"We zitten sinds vanochtend in de bus richting Incheon waar we de komende dagen gaan slapen op de universiteit. Mijn groep heeft nog nakamp. We blijven tot 12 augustus in die universiteit en dan beginnen we aan onze nareis die al voorbereid was", vertelt Prinsier aan onze redactie.